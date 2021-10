L’assessore Baglieri incontra i quadri dirigenti Udc Ragusa

E’ stato un vero e proprio tour de force quello che ha caratterizzato la presenza dell’assessore regionale all’Energia e ai servizi Daniela Baglieri dell’Udc che ha così ottemperato a tutti gli impegni presi tra i quali garantire la sua presenza in provincia di Ragusa su invito del coordinatore provinciale del partito, Pinuccio Lavima. Dopo infatti la presenza alla conferenza stampa a Palermo che ha visto l’adesione dell’assessore regionale alla Istruzione Roberto Lagalla all’Udc, si è spostata in provincia di Catania con il segretario nazionale Lorenzo Cesa e il coordinatore regionale Decio Terrana per incontri elettorali e quindi in provincia di Ragusa presenziando all’inaugurazione di alcuni cantieri con l’ecobonus 110% su espresso invito di Vittorio Schininà della Cna locale alla presenza dei vertici nazionali, regionali e provinciali della stessa confederazione, per concludere il suo giro a Poggio del sole accolta da Pinuccio Lavima assieme ai quadri dirigenti del partito.

Ed è stato proprio Pinuccio Lavima a sottolineare e ringraziare l’assessore per la sensibilità dimostrata nel volere rispettare il suo impegno a rispondere all’invito a incontrare i rappresentanti del partito in provincia di Ragusa. “Daniela Baglieri – ha sottolineato Lavima – è persona di grande spessore umano e politico e rappresenta il meglio che l’Udc potesse proporre per la giunta di Governo, indicandola come la persona giusta al posto giusto per le sue competenze e capacità. In un momento di grande fermento politico a livello nazionale e regionale che vede impegnati al massimo il segretario nazionale Lorenzo Cesa e il coordinatore regionale in Sicilia on. Decio Terrana, l’Udc si arricchisce e si rafforza con l’adesione dell’assessore regionale all’Istruzione Roberto Lagalla che consente un ulteriore importante contributo alla creazione di quell’area moderata e di centro di cui il Paese e la Sicilia hanno assoluta necessità”. Da parte sua, l’assessore Baglieri ha ringraziato Pinuccio Lavima e i presenti per il gradito invito, non mancando di sottolineare il suo forte legame con la provincia di Ragusa, manifestando la propria disponibilità e il proprio impegno nei confronti delle esigenze e delle problematiche di un territorio che conosce molto bene considerata la sua provenienza.

Salva