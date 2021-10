Con le Vie dei Tesori alla scoperta dell’ipogeo di Donnafugata

Anche questa estate il servizio ferroviario festivo “Barocco line”, invocato fortemente dal territorio dopo anni di assenza, ha messo in rete città d’arte e visitatori del Val di Noto. Sospeso a partire da ottobre, in questi giorni l’Amministrazione comunale ha chiesto ed ottenuto dalla Regione la riattivazione del servizio per le domeniche 10 e 17 ottobre, in coincidenza con il festival “Le Vie dei Tesori” a Ragusa.

“Scoperta del territorio e valorizzazione del servizio ferroviario – afferma l’assessore alla cultura e beni culturali Clorinda Arezzo – sono uno sostegno dell’altro. In questo modo la passeggiata in programma all’ipogeo di Donnafugata si svolgerà non soltanto nelle giornate di sabato del 9 e 16 ottobre, alle ore 10,30, ma anche nelle domeniche del 10 e 17 ottobre, alle ore 11. Punto di ritrovo per i partecipanti sarà il cortile interno del Castello, da cui partirà la visita guidata alla scoperta di questo piccolo e poco conosciuto gioiello”.

Sono in corso modifiche alla pagina web dedicata e presto sarà possibile prenotare anche per la domenica la passeggiata all’ipogeo al seguente link: https://leviedeitesori.com/passeggiate-ragusa/.

Si ricorda che esibendo in biglietteria il ticket del treno, si potrà vorrà visitare il Castello e il Mudeco usufruendo di una riduzione del biglietto d’ingresso.

