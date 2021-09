Il Mercato di Vittoria entra nella rete di Italmercati

Doppio risultato raggiunto per il Mercato di Vittoria. Da oggi, la struttura sarà gestita da Vittoria Mercati, società in house del Comune di Vittoria, che ha siglato contestualmente l’entrata in Italmercati.

Vittoria è il secondo Mercato italiano alla produzione. Da qui transitano il 75% dei prodotti ortofrutticoli che arrivano sulle tavole degli italiani. Sono 6.000 i produttori censiti che conferiscono regolarmente.

«L’adesione a Italmercati del Mercato di Vittoria consolida la forza del nostro network di imprese che si conferma un presidio di legalità e trasparenza a livello nazionale – sottolinea Fabio Massimo Pallottini, presidente di Italmercati, intervenuto a Vittoria in occasione della presentazione alla stampa dei nuovi obiettivi -. Da oggi andiamo a rappresentare 18 tra i più importanti Mercati all’Ingrosso italiani. Con un fatturato complessivo che si avvicina ai 9 miliardi e oltre 2.500 aziende coinvolte. Confermando un ruolo di riferimento per tutte le imprese che operano nella filiera agro-alimentare, dai produttori agli operatori della logistica. E rilanciando il nostro impegno a sostenere Mercati come quello di Vittoria che sta compiendo grandi sforzi per un rilancio della struttura. Il Mercato di Vittoria vuol dire un forte radicamento con il bacino della produzione ortofrutticola della Sicilia Orientale, una delle eccellenze del nostro Paese. Da oggi lavoreremo con la nuova società di gestione per condividere anche con Vittoria percorsi di tracciabilità e digitalizzazione dei processi. Grazie all’impegno del governo sul PNRR, vogliamo perseguire obiettivi di crescita e di sviluppo che possano rendere i Mercati all’Ingrosso veri e propri HUB logistici sempre più competitivi in Italia».

Il Mercato di Vittoria ha un’estensione di 246.000 mq. di questi 15.000 mq. sono coperti. Settantaquattro le imprese che vi lavorano all’interno per un totale di circa 1200 lavoratori e un fatturato complessivo che supera i 350 milioni.

«L’adesione del mercato ortofrutticolo di Vittoria ad Italmercati rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di crescita della struttura mercatale nel panorama nazionale della filiera agroalimentare del commercio all’ingrosso – conferma Filippo Dispenza, a nome di tutta la Commissione Straordinaria del Comune di Vittoria -. L’auspicio è che Vittoria possa sempre più accrescere il suo ruolo, rafforzare il suo modello di business e integrarsi pienamente nella filiera alimentare nazionale con un’identità propria».

Il doppio obiettivo raggiunto sancisce una tappa importante per l’economia dell’intero territorio.

«Siamo particolarmente soddisfatti di questi risultati voluti fortemente dalla Commissione Straordinaria del Comune di Vittoria – sottolineano il presidente di Vittoria Mercati, Giombattista Di Blasi, e il direttore della società, Davide La Rosa -. Sentiamo addosso il positivo peso di questa investitura che giunge alla fine di un lungo percorso. Lavoreremo per realizzare nuovi progetti di sviluppo nell’esclusivo interesse della struttura e degli operatori. Consci che l’inserimento nel network di Italmercati può dare nuova spinta al nostro Mercato».

Salva