Coppa. Buon pari del Ragusa a Carlentini. E domenica per il campionato c è la Leonzio

“Una buona prestazione. Su un campo difficile. Con una squadra totalmente rinnovata”. Sono tutte positive le motivazioni a cui fa riferimento l’allenatore il Ragusa calcio Filippo Raciti, nel commentare il pari a reti bianche di ieri al Sebastiano Romano di Carlentini, valido per la gara di andata degli ottavi di Coppa Italia. “Abbiamo rimescolato le carte, com’era naturale che fosse a questo punto della stagione – sottolinea Raciti – e devo dire che i padroni di casa hanno fatto lo stesso. Ne è venuta fuori, da parte nostra, una prestazione soddisfacente, con le giovani aquile azzurre che hanno dato l’anima per ben figurare. Abbiamo creato qualche palla goal. E non abbiamo corso rischi più di tanto. Alla fine, lo 0-0 ci va bene. Significa che ci giocheremo la qualificazione, tra due settimane, allo stadio Aldo Campo di contrada Selvaggio”. Dove oggi, tra l’altro, dalle 15, ripartono gli allenamenti con la testa al campionato. Domenica, tra le mura amiche, infatti, arriva la Leonzio. “Compagine – chiarisce il responsabile dell’area tecnica del sodalizio ibleo, Graziano Strano – che non ha bisogno di presentazioni e che, sotto la guida di Marco Coppa, sta facendo benissimo, riacquistando quella salute che sembrava avere perso nella primissima parte del torneo. Noi sappiamo che sarà un altro duro ostacolo da affrontare. Non possiamo permetterci distrazioni di sorta. E occorrerà sfruttare al massimo il fattore campo. Anche noi siamo in salute. E cercheremo di allungare la striscia positiva, avendo il massimo rispetto di un avversario di caratura come la Leonzio”.

