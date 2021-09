Basket. Andrea Farruggio farà parte del roster Olympia Comiso

Andrea Farruggio farà parte del roster dell’Olympia Comiso 2021/2022. Era un nodo importante da sciogliere: capire se i suoi futuri impegni di studio fossero conciliabili con la sua presenza in squadra. Le due cose sono risultate compatibili e quindi Andrea darà il suo contributo alla causa biancazzurra. Un under “grande” perché lui, pur essendo inquadrabile fra i giovani, certamente è un elemento che ha già dimostrato di essere pronto per la categoria, di essere abbastanza smaliziato e di vedere il canestro come pochi altri visto il suo tiro mortifero.

Play/guardia di 1,88 metri, cresciuto nel vivaio locale, fa della velocità e dell’imprevedibilità le sue armi migliori per scardinare le difese avversarie. Si è sempre distinto per le sue doti in tutti i campionati giovanili disputati, ma ora è arrivato il momento di affermarsi e di dimostrare il suo valore anche nei campionati maggiori.

Per la Società è motivo d’orgoglio il fatto che il ragazzo abbia declinato richieste arrivate da squadre di campionati superiori per rimanere a Comiso a difendere i colori del suo team e della sua Città.

