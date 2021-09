Amministrative da “sballo”…l’opinione di Rita Faletti

A pochi giorni dalle amministrative, gli italiani di buona volontà che desiderino far valere il diritto-dovere di recarsi alle urne per votare il candidato sindaco in base ai programmi, a meno che non facciano parte del cosiddetto zoccolo duro che non cambierebbe partito neanche sotto tortura, potrebbero andare a cercare nella “cassette degli attrezzi”, espressione di Letta, dei due assembramenti, centro destra e centro sinistra, sperando di trovarvi programmi coerenti o almeno qualche proposta sensata. Le scoprirebbero desolatamente vuote e si troverebbero avvolti in una nebbia che tutto confonde, che parrebbe d’essere entrati in una sala da fumo dell’Ottocento dove il fumo dell’oppio aveva un effetto analgesico e euforizzante. E’ proprio quello che ci vuole per far dimenticare agli elettori che nel paese dei balocchi, della politica non è rimasta traccia. Una vena prosciugata e rinsecchita in cui il populismo delle sardine, nato per riscaldare i cuori e offrire ricette taumaturgiche, boccheggia per incompetenza e presunzione. Grosso modo, la situazione si potrebbe sintetizzare dicendo che il centro destra, esclusa Forza Italia, accarezza i ribelli del green pass pur essendosi espressa a favore dei vaccini, e che il centro sinistra vede nel reddito di cittadinanza la soluzione alla disoccupazione nonostante il fallimento della misura grillina. Tuttavia, qualcosa si deve pur dire e i candidati sindaci scoprono le carte che non hanno e si offrono agli elettori sforzandosi di conquistare una manciata di voti in più dell’avversario. Non sta bene Salvini, e di riflesso la sua Lega, oggi che i social bersagliano Morisi per la questione degli stupefacenti, venuta a galla due giorni fa e a dimissioni avvenute da parte del creatore della “Bestia” già i primi di settembre. Coincidenza che insospettisce e dà al Pd l’agio di portare sul piano politico un fatto personale. I democratici alzano la baionetta contro Salvini, il cui consenso era in calo per le sparate maldestre sul green pass, ma il cui peccato originale è stata l’alleanza con il MoVimento delle stelle, cadute una dopo l’altra nel vuoto che Conte cerca di colmare con un altro vuoto. L’avvocato, in perenne antagonismo con Draghi che gli ha strappato la poltrona, attacca con piacere sadico la Lega “Con la Lega in queste condizioni, il governo non arriva al 2023” per seminare mine lungo il percorso del presidente del Consiglio che viaggia ad altezze stratosferiche negate al Conte-Apteryx, l’uccello privo di ali e dalle piume lanuginose dei fumetti. Ognuno usa il caso Morisi a proprio vantaggio, ma il vero bersaglio è Salvini, che “non poteva non sapere”. La solita formula che la cara Gruber, faziosa come sempre, ha posto come domanda al moralista Scanzi, il quale l’ha accolta con gioia, continuando a scuotere la testa indignato, come quei cagnetti suonati che si vedevano una volta sulle cappelliere delle auto. Ma Salvini è diventato un problema anche per i governatori del suo partito, se Giorgetti si è spinto a dire sarcastico che a Roma voterebbe Calenda. Nella Capitale, la posizione del centro destra non è rosea. Michetti, il candidato imposto da Meloni, che secondo la leader di Fratelli d’Italia doveva brillare per competenze ed esperienza, in realtà brilla per assenza. Si defila dagli incontri importanti e, quando partecipa, è sotto stretta sorveglianza dei parlamentari di FdI, che temono gaffe e uscite inappropriate da parte del nostalgico celebratore dell’impero romano. Nel Pd domina la stasi: l’ex ministro dell’Economia Gualtieri è sempre uguale a se stesso: deludente stabile, ma da rappresentante del partito dell’establishment è sicuro di andare al ballottaggio. Uno sguardo a 360 gradi inquadra altri due candidati. Raggi e Calenda. Nel faccia a faccia andato in onda da Porro, sulla 4, Raggi parla di progetti, autobus, metropolitana, piste ciclabili, rifiuti, è un fiume in piena. La meraviglia delle meraviglie. Poi basta osservare l’espressione di Calenda e ti scappa da ridere. La narrazione fantastica della Raggi è contrastata dalla brutalità dalle immagini di simpatici cinghiali e cinghialini che camminano indisturbati lungo le strade di Roma, la capitale più sporca del mondo. I grillini, abituati a una realtà parallela, non fanno una piega. Ma le differenze tra Raggi e Calenda sono tali che un romano sano di mente non dovrebbe avere dubbi. “Se li conosci non li voti, voti il nuovo.” Ha detto Sgarbi a sostegno di Michetti. L’esatto contrario di ciò che pensano nel Pd, dove ci si affida all’usato sicuro. Anestetizzati ed euforizzati per dimenticare la propria insipienza e illusi di contare ancora qualcosa.

Salva