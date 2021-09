Modica. Il Consorzio Cioccolato Igp a ExpoCook Online Experience

Il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP, presente giorno 29 settembre alla quinta edizione di ExpoCook Online Experience, la kermesse dedicata al mondo Ho.Re.Ca. nel suo senso più ampio, dal cibo e bevande di alta qualità, alle attrezzature professionali, l’hotellerie, il turismo e le aree correlate .

Ringraziamo Sicindustria, partner della Rete Enterprise Europe Network, – ha dichiarato Nino Scivoletto , Direttore del Consorzio – per avere consentito la nostra partecipazione alla quinta edizione di ExpoCook, che segna la ripartenza dopo il blocco provocato dalla pandemia da Covid 19.L’evento si svolgerà all’Astoria Palace Hotel di Palermo per le attività in presenza e online per tutte quelle iniziative finalizzate ai rapporti internazionali.

Il Consorzio del Cioccolato di Modica IGP sarà rappresentato dal Direttore Nino Scivoletto che tratterà il tema “Il primato europeo del cioccolato di Modica IGP”, curando la narrazione della storia del cioccolato di Modica e della sua certificazione IGP, mentre il maestro cioccolatiere, Daniele Giurdanella, sarà impegnato nella produzione del cioccolato a “bagnomaria”; amalgamerà una cotta di pasta amara di cacao Callebaut e zucchero grezzo da barbabietola di Italia Zuccheri, fino alla formatura, battitura e sformatura della mitica barretta di cioccolato di Modica IGP.

Appuntamento per mercoledì 29 settembre dalle ore 11:30 alle ore 12:15 nella SALA CONFERENZE UNO. I partecipanti on line di ExpoCook potranno collegarsi su www.expocook2021.b2match.io, registrarsi e scegliere a quali sessioni assistere, come fossero in presenza.

