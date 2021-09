Disservizi idrici martedi a Marina di Modica

Disservizi idrici sono previsti martedì 28 settembre a Marina di Modica a causa di una perdita idrica in Via Sanremo che provocherà la mancata distribuzione alle utenze di Via del Laghetto, Via del Mughetto, via Taormina, Via Catania, Via Caltagirone, Via Malta, Vico Terrasini, Via Sanremo, Punta Religione e zone limitrofe, la parte alta di Corso Mediterraneo e il primo ingresso dalla strada provinciale. La situazione dovrebbe normalizzarsi nel corso della stessa giornata e comunque non appena conclusi i lavori.

