Santa Croce. Iacp pubblica bando per assegnazione di 18 alloggi

“L’Istituto Autonomo Case Popolari è stato di parola”. Sono le parole del Sindaco di Santa Croce Camerina, Giovanni Barone dopo la notizia che lo IACP ha pubblicato il bando per l’assegnazione di diciotto alloggi popolari della circonvallazione Costa degli Archi.

“Dopo decenni di attesa – continua Barone – finalmente si realizzerà il sogno di molte famiglie di avere assegnato un alloggio popolare. Ringrazio l’Istituto Autonomo Case Popolari per aver mantenuto la promessa fatta nel 2018 quando, incontrando i vertici dell’Ente, mi fu riferito che entro la fine del mio mandato da Sindaco, il Bando sarebbe stato pubblicato.

Il Bando dello IACP ci permette di dare una decisiva e attesa svolta a un progetto che ha preso il via da oltre un decennio. In un periodo fortemente condizionato dall’emergenza Covid e in cui gran parte dell’attenzione è rivolta a contrastare tale emergenza, l’amministrazione ha raggiunto un traguardo storico per la nostra città”.

Il Bando per l’assegnazione degli alloggi popolari è disponibile sul sito istituzione del Comune di Santa Croce Camerina e che le istanze possono essere presentate entro e non oltre i 60 (sessanta) giorni dal 23 settembre scorso.

