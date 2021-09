Il nuovo Comandante CC di Modica in visita al Comune di Pozzallo

Oggi al comune di Pozzallo visita del nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di Modica, Capitano Francesco Zangla, originario di Barcellona Pozzo di Gotto che prende il posto del Capitano Francesco Ferrante.

Il Capitano è stato accompagnato dal Vice Comandante della locale caserma di Pozzallo, il Maresciallo Roberto Piluccio. Nella visita, che si è svolta in un clima di grande cordialità, sono state affrontate le diverse problematiche della città. Il Sindaco Roberto Ammatuna ha colto l’occasione per ringraziare l’arma dei Carabinieri per l’importante ruolo che svolgono nel garantire l’ordine pubblico e la legalità.

