Basket, Ragusa. Al via la campagna abbonamenti 2021-2022

Ormai pochissimi giorni per il via alla stagione 2021-2022, che vedrà il ritorno del pubblico nei palazzetti e che, si spera, potrà essere sempre più numeroso con il passare dei mesi e con l’avanzare della campagna vaccinale. Dopo un intero anno senza il calore dei tifosi siamo quindi pronti per riaccogliere la nostra gente. Gli abbonamenti (per ora in quantità limitata, ma la situazione è in evoluzione) saranno in vendita presso la segreteria del Palaminardi di Ragusa, a partire da mercoledì prossimo 29 settembre, e per la prima settimana saranno disponibili solo in prelazione per gli abbonati della stagione 2019-2020. Da martedì 5 ottobre, invece, la vendita sarà libera. Gli orari di vendita, presso la segreteria del palazzetto, sono 17,30-20,30. Per sottoscrivere l’abbonamento è necessario recarsi personalmente al Palaminardi e presentare green pass e documento di riconoscimento. Le tessere saranno infatti nominative e non potranno essere date a terzi nel corso della stagione. I minori di 10 anni muniti di documento potranno accedere gratis, mentre i ragazzi dai 10 agli 11 anni non hanno bisogno di green pass per la sottoscrizione dell’abbonamento.

I prezzi decisi dalla società sono i seguenti:

Tribuna A e B, seggiolini gialli 110 euro

Settore Azzurro 60 euro

La società biancoverde consiglia vivamente ai genitori che vorranno sedere accanto ai figli di sottoscrivere l’abbonamento per il settore azzurro, dato che sarà più facile la gestione dei posti da lasciare liberi, in rispetto alle normative anti covid.

Infine, non sono previsti, al momento, biglietti di ingresso, ma l’unico titolo per potere accedere alle partite è rappresentato proprio dagli abbonamenti, proprio per il numero limitato di posti disponibili. Anche in questo caso, comunque, la situazione è in evoluzione e potrebbe cambiare di settimana in settimana e di mese in mese.

