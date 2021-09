Al via i lavori congressuali della Cisl FP Ragusa-Siracusa

Più di 3.200 iscritti alla Cisl Fp Ragusa Siracusa, presenti in circa 150 aziende ed enti del territorio ibleo ed aretuseo, dovranno eleggere i propri direttivi aziendali attraverso assemblee congressuali nei luoghi di lavoro delle Funzioni centrali, Funzioni locali, Sanità pubblica e privata, regionali e Terzo settore. Un percorso democratico che è iniziato ieri pomeriggio a Ragusa, presso l’hotel Poggio del Sole, con i lavori del Consiglio generale, alla presenza dei segretari generali della Cisl Fp Sicilia, Paolo Montera, della Ust Cisl Ragusa Siracusa, Vera Carasi e della Cisl Fp Ragusa Siracusa, Daniele Passanisi, e che si concluderà il 2 dicembre con il rinnovo degli organismi statutari della federazione della Funzione pubblica e l’elezione del suo segretario generale.

“Il percorso congressuale per noi è un momento importante – dichiara Passanisi – in cui tracciare l’analisi dell’attività svolta ma con lo sguardo già rivolto alle sfide future e agli obiettivi da raggiungere. Abbiamo avviato questo percorso attraverso il confronto con gli iscritti e lo proseguiremo con la partecipazione dei delegati, nell’intento di continuare a costruire quel sindacato di prossimità garantita dalla sua capillare e radicata presenza sul territorio, in tutti i settori in cui la Cisl Fp interviene, a testimonianza dell’impegno di ogni singolo dirigente sindacale nel processo di “rigenerazione” a salvaguardia generale dei diritti dei lavoratori”.

“Stiamo parlando di un sindacato che ascolta da vicino i bisogni dei lavoratori – continua Passanisi – per poi rappresentarli con quella competenza posta come base del rapporto di fiducia edificato negli anni e che rappresenta vincolo indissolubile di un sodalizio in crescita che va comunque rafforzato nell’attuale clima di incertezze in cui la qualità dei servizi pubblici quali bene comune della collettività passano, in maniera imprescindibile, per la tutela e la valorizzazione dei lavoratori che li producono”.

