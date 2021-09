Calcio, il Ragusa tessera l’esterno Ottavio Trentacoste

Si chiama Ottavio Trentacoste il nuovo colpo dell’Asd Ragusa Calcio 1949 finalizzato a rimpinguare ulteriormente la batteria degli under. Palermitano, classe 2002, Trentacoste è un esterno sinistro di difesa dalle caratteristiche fisiche e tecniche molto interessanti, destinato a crescere ancora di più in prospettiva.

Il responsabile dell’area tecnica del sodalizio azzurro, Graziano Strano, artefice dell’operazione, chiarisce: “E’ un altro ragazzo che amplia la schiera dei giovani interessanti in forza alla nostra squadra e che ci può aiutare a compiere il salto di qualità. Non ci sono dubbi sul fatto che Trentacoste, così come gli altri under, è chiamato a sostenere una lunga stagione nel corso della quale sono numerose le battaglie sportive che affronteremo e, dunque, potrà garantirci il suo supporto. So che lavora con costanza e dedizione e che quando viene chiamato dall’allenatore è in grado di rispondere presente senza problemi di sorta”.