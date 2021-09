Ragusa primo capoluogo in Sicilia per capacità amministrativa

“Il Comune di Ragusa è il primo capoluogo in Sicilia per capacità amministrativa, tra i migliori da Roma in giù. A certificarlo è l’annuale report di Fondazione Etica, che annualmente misura l’efficienza dei Comuni analizzando sei parametri: bilancio, governance, personale, servizi, appalti, ambiente”.

A comunicarlo è il sindaco Peppe Cassì che aggiunge: “L’analisi si basa sui dati inequivocabili e pubblicamente accessibili che le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di divulgare nella sezione Amministrazione Trasparente dei propri siti web.

Ragusa, che nel precedente report si trovava in 97^ posizione con un Rating pubblico pari a 33 punti su 100, oggi migliora la propria performance con un Rating compreso tra i 40 e i 50 punti che la pone in controtendenza rispetto al difficile contesto meridionale e siciliano. Non sarà un caso, infatti, che la Sicilia vede peggiorare la posizione dei propri Comuni con la sola eccezione proprio di Ragusa.

Un dato che certifica nuovamente le buone pratiche adottate dal nostro Comune e come Ragusa stia tornando a configurarsi come un modello virtuoso.”

