Calcio, Eccellenza. Virtus Ispica. buona la prima

Esordio vittorioso per Virtus Ispica nel Campionato di Eccellenza. Sul neutro di Rosolini l’undici del duo Trigilia-Adamo hanno 2 a 0 contro il Viagrande. I virtussini sono andati in van al 38’ grazie ad un rigore concesso l’atterramento di Sowe. Dal dischetto ha realizzato Hurtado. IlV iagrande nel primo quarto d’ora di gioco ha perso per infortunio perde Barbi.

Nel secondo tempo è sempre la Virtus Ispica che imposta e fa prevalere gioco a centrocampo con fraseggi e lanci per gli attaccanti.

Due buone occasioni fanno gridare al gol ma vengono sprecate da Hurtado e Mancuso che a tu per tu con il portiere mettono la palla fuori.

Il secondo gol virtussino arriva al 72′ con Sowe che, su traversone dalla destra, mette la palla dentro.



nella foto l’allenatore Alfonso Adamo

