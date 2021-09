Presentazione del libro “L’ospite porta Dio tra noi”

Lo scorso 17 settembre, nella libreria della Bottega di Casa di don Puglisi, è stato presentato il libro “L’ospite porta Dio tra noi”. Un saggio scritto a quattro mani da don Vito Impellizzeri e da mons. Corrado Lorefice, Arcivescovo di Palermo.

Alla presentazione del testo, su una nuova teologia mediterranea dell’accoglienza, erano presenti gli autori e tanti amici della Casa, i quali hanno sottolineato come una teologia che si fonda nel Mediterraneo è una teologia che pone ognuno in solidarietà con tutti i naufraghi della storia.

“L’ospite porta Dio tra noi” è una testimonianza viva di tutte le vicende che ogni giorno accadono in mare, racconta il modo in cui le comunità cristiane e singole esistenze profetiche hanno saputo e sanno tuttora incarnare la fede cristiana in contesti talora di conflitto, di minoranza e di convivenza plurale.

