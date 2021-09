O Rey, uscito dalla terapia intensiva dopo asportazione tumore

Pele, assieme a Messi uno dei migliori giocatori di calcio della storia, ha lasciato martedì la terapia intensiva dell’ospedale Albert Einstein di San Paolo, dove è in cura da 4 settembre scorso per la rimozione di un tumore al colon, rilevato durante un controllo di routine. Finora, né lo stesso Pelé né alcun membro della sua famiglia ha riportato i risultati sulla natura del tumore rimosso. L’ex giocatore del Santos e del Brasile avrebbe dovuto lasciare la terapia intensiva martedì scorso, ma solo oggi, dopo una settimana ha ricevuto il benestare dei medici e trasferito in reparto. “Ogni giorno sono sempre più felice, con tanta voglia di giocare novanta minuti più i supplementari”, ha detto la star del pallone sorridendo. O Rey, ha colto l’occasione per ringraziare ciascuno dei migliaia di messaggi inviati dai fan di tutto il mondo: “Grazie mille a ciascuno di voi per aver dedicato un minuto della vostra giornata per donarmi nuova energia”, ha sottolineato l’ex campione.

