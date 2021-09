Scicli. Si “maritau” l’attrice Miriam Leone

Miriam Leone ha messo la fede al dito al suo Paolo Carullo. Matrimonio annunciato è celebrato nella Chiesa di Santa Maria La Nova di Scicli. L’attrice catanese ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto durante la preprazione. Lei di spalle davanti alla finestra e la dedica al futuro marito: “Arrivo, amore”.

Subito dopo la cerimonia, uno scatto che la ritrae in abito da sposa. Bellissima, col velo ricamato in pizzo e la scritta “Ni Maritamu”, “ci sposiamo” in dialetto siciliano.

La notizia delle nozze era stata diffusa alcuni giorni e poi confermata dal Comune di Scicli, che ha detto di aver lavorato all’evento “da 13 mesi”.

Molto attiva sui social, la Leone con i suoi scatti condivisi su Instagram raccoglie spesso numerosi consensi tra i suoi fan.

Vanta un curriculum di tutto rispetto, spaziando dal cinema alla televisione. Per il grande schermo ha recitato in pellicole come “Genitori & figli” (suo film d’esordio), “I soliti idioti”, “In guerra per amore”, “Marilyn ha gli occhi neri” e tanti altri. Fino al film più recente, “Diabolik” per la regia dei Manetti Bros.

Ha anche partecipato a diversi programmi televisivi come “Unomattina Estate” nel 2009, “Nastro d’argento”, “Le iene”, “Danza con me” e tanti altri.

