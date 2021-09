Pozzallo. Incontro con Walter Sultana patron della Windsurf Race

Il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna e l’Assessore al Turismo Giuseppe Privitera hanno incontrato stamane, a Palazzo di Città, Wilfred Sultana il patron della Windsurf Race, la regata di tavole a vela che si è svolta in più occasioni negli passati fra Pozzallo e Malta.

Il prossimo anno ricorre il quarantesimo anniversario della traversata e di comune accordo si è deciso di celebrare l’occasione riproponendo la gara nella prima settimana di maggio 2022.

Nel frattempo è già cominciato il lavoro di preparazione dell’importante appuntamento sportivo per programmare tutto per tempo e realizzare una edizione di grande levatura internazionale.

“La riproposizione della Windsurf Race – afferma il primo cittadino di Pozzallo – non è soltanto il mantenimento di un ricordo ma la testimonianza viva del legame che unisce la città di Pozzallo con l’Isola dei Cavalieri, legame che non può non intensificarsi maggiormente in tutte le sue sfaccettature”.

