Il Ragusa calcio ingaggia il difensore argentino De Rios

Per la prima volta in Italia, vestirà da questa stagione la maglia azzurra. Nuovo arrivo per il Ragusa Calcio che ha ingaggiato il difensore argentino Lautaro Raiquen De Rios. Una pedina fortemente voluta dal responsabile dell’area tecnica, Graziano Strano, che scommette su questo atleta, classe 1995, di cui si dice un gran bene. “Può giocare – sottolinea Strano – da terzino sinistro e da centrale, si sta già ben adattando agli schemi del mister, Filippo Raciti. Riteniamo che ci possa garantire una grossa mano per raggiungere gli obiettivi prefissati”. In Argentina, è stato in forza al Victoriano Arenas, al San Martin de Burzaco, all’Uai Urquiza e al Banfield. “Mi sono subito trovato benissimo qui a Ragusa – sottolinea – è una bella città. Con i miei compagni sto cominciando a legare e non vedo l’ora di mettermi in gioco. Mi aspetto una bella ed esaltante esperienza”.

Intanto, la società azzurra punta anche sul settore giovanile. E, in questo senso, è stata creata una partnership tra l’Asd Ragusa, Giarratana e Monterosso che prevede l’attivazione di una vera e propria “cantera azzurra”, con tutte le varie categorie interessate: si parte dai Piccoli Amici, poi i Pulcini, quindi gli Esordienti, i Giovanissimi, gli Allievi sino ad arrivare alla Juniores. “Il nostro progetto ha un senso – spiega il presidente Giacomo Puma – se riusciremo a rifondare in maniera seria e costruttiva il settore giovanile. Stiamo provando, anche su questo fronte, a riorganizzarci e ad assicurare delle risposte al movimento calcistico cittadino e non solo”. A breve saranno fornite le comunicazioni su come fare per partecipare ed essere inseriti nelle varie squadre giovanili.

