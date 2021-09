Calcio. Modica a 360 gradi. Lunedì stage per atleti Juniores

Continua a ritmi serrati il lavoro della dirigenza del Modica Calcio, che oltre a investire sul presente pensa anche al futuro.

Oltre alla prima squadra che milita nel campionato di Promozione, infatti, la dirigenza rossoblù pensa anche a formare in casa i “campioni” del futuro e sta potenziando il settore giovanile che così come in un lontano passato, si vuole fare diventare il “fiore all’occhiello” della società.

Per questo motivo lunedì 20 settembre dalle 18,30 alle 20,00 è in programma al “Vincenzo Barone” uno stage aperto a tutti gli atleti non tesserati, nati nel 2003 e nel 2004 che potrebbero essere inseriti nella formazione “juniores” che parteciperà al campionato provinciale di categoria.

Tutti coloro che vorranno partecipare allo stage, dovranno confermare la loro presenza al numero 3289365333 e dovranno presentarsi nella struttura di via Nazionale con abbigliamento sportivo e con tampone rapido con esito negativo effettuato entro le 48 ore dallo stage.

