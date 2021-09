Bando Sport e Periferie 2020. Fondi alla provincia di Ragusa

“Sono felice di annunciare che alla provincia di Ragusa sono stati assegnati 900.000 euro attraverso il “Bando Sport e Periferie 2020” di cui è stata pubblicata la graduatoria finale sul sito del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio.” E’ quanto annuncia la presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, Marialucia Lorefice (m5s), che prosegue:

“In particolare nel nostro territorio sono stati ammessi al finanziamento il Comune di Santa Croce Camerina per 200.000 euro e la Asd Water Sun Comiso per 700.000 euro.

Il bando nasce con l’obiettivo di realizzare e rigenerare gli impianti sportivi per l’attività agonistica localizzati nelle aree svantaggiate del Paese, puntando alla diffusione delle attrezzature sportive come mezzo per ridurre gli squilibri sociali ed economici esistenti.

Sicuramente questi ingenti contributi –aggiunge Lorefice – serviranno ad incentivare e a valorizzare la pratica dello sport, che è uno strumento prezioso per ridurre fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, a migliorare la qualità urbana e a favorire la riqualificazione del tessuto sociale.

In questo anno in cui lo sport italiano ha raggiunto risultati prestigiosi nel mondo, mi auguro che sempre più giovani si avvicinino alla pratica sportiva, così da trarne beneficio per la propria salute e come stimolo alla socializzazione e alla propria crescita e maturazione.” Conclude Lorefice

