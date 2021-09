Fiamme in una mansarda a Comiso. Evacuata una famiglia

Incendio in una mansarda di Via Canicarao a Comiso. Non ci sono feriti ma per precauzione è stata evacuata una famiglia di sette persone che abita il piano sottostante dell’edificio.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, gli agenti del locale Commissariato e la polizia locale. . Le squadre dei vigili del fuoco, una dalla sede centrale e una dal distaccamento di Santa Croce sono intervenute con autoscala e autobotte arginando le fiamme e impedendo si propagassero ad altri edifici.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

Salva