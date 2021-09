Deceduto Guzman il grande genocida del Perù

Il leader storico terrorista di Shinig Path, Abimael Guzmán, 86 anni, responsabile del genocidio di 30mila peruviani, è morto oggi in Perù. Guzman, stava scontando l’ergastolo nel centro di detenzione di massima sicurezza della base navale di Callao. A comunicarlo Susana Silva, responsabile dell’Istituto Penitenziario Nazionale. Conosciuto come il “Compagno Gonzalo”, è morto per un’infezione all’Ospedale Navale, dove era ricoverato a causa del peggioramento delle condizioni di salute. Pochi giorni dopo la sua cattura, avvenuta il 12 settembre 1992, il leader di Sendero Luminoso era stato presentato ai media peruviani e stranieri indossando un abito a righe con il numero 1509 e all’interno di una grande gabbia.

Salva