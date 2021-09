Modica. Guasto al TMB discarica. Sospeso ritiro del secco non riciclabile

A causa di un improvviso guasto al Trattamento Meccanico Biologico della discarica di Cava dei Modicani, nella giornata di oggi 10 settembre, non sarà possibile conferire il secco non riciclabile. Per tale motivo si invita la cittadinanza a non conferire i rifiuti onde evitare il proliferare di micro discariche sul territorio modicano. Nelle prossime ore seguiranno nuove comunicazioni sulla ripresa o meno del servizio.

Salva