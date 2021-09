Calcio, Eccellenza al via. Santa Croce ospita l’ostica Igea

Sarà l’Igea 1946 la prima avversaria del Santa Croce calcio nel nuovo campionato di Eccellenza. Un esordio casalingo difficile per la squadra di Gaetano Lucenti che si troverà di fronte una delle pretendenti al salto di categoria. La squadra del Longano, infatti, è stata costruita per lottare fino alla fine per la serie D e il presidente giallorosso Stefano Barresi non ha lesinato risorse economiche per raggiungere un obiettivo alla portata del blasone della citta di Barcellona Pozzo di Gotto. Alla corte di mister Alizzi sono arrivati giocatori importanti: Pavisich, Doda, Presti, Franchina, Lucarelli, Incatasciato; che si sono aggregati ai riconfermati Cassaro, Dall’Oglio, Assenzio, Longo e Isgrò. Ne è nata così una vera e propria corazzata e già dal primo turno di Coppa Italia (passato ai danni della Nebros) ha fatto notare le proprie qualità. Dalla parte opposta ci sarà il Santa Croce di mister Gaetano Lucenti che vuole affrontare un campionato tranquillo, con il solo obiettivo del mantenimento della categoria. La squadra biancazzurra arriva a questo evento in piena emergenza e con molti dubbi di formazione, viste le assenze sicure di Floridia, Cosentino e Voi per infortunio e l’assenza per squalifica di Daniele Arena. Lucenti, inoltre, dovrà vagliare all’ultimo istante le condizioni fisiche del centrale difensivo Lautaro Rodriguez, del portiere Giuseppe Alvani e di Alessandro Riela che nella gara di ritorno di Coppa contro il Siracusa sono usciti malconci. In settimana per rimpinguare la rosa dei giocatori, sono stati tesserati i difensori Pietro Bellomo classe 2003, lo scorso anno al Marina di Ragusa, e Angelo Gravina che dopo aver risolto delle problematiche lavorative si è rimesso nuovamente in gioco. A giorni la società ufficializzerà altri tesseramenti di alcuni giocatori che attualmente sono in prova.

“La squadra sta lavorando sodo ma purtroppo è un periodo piuttosto in salita – dice il ds Claudio Agnello – La squadra manca ancora di alcune pedine per completarsi e inoltre i numerosi infortuni hanno decimato l’organico. Per la gara di domenica contro l’Igea, infatti, saranno ai box Arena (squalifica), Floridia, Cosentino e Voi, infortunati; e, inoltre, sono in forte dubbio Rodriguez, Riela e Alvani. In settimana abbiamo raggiunto l’accordo con un giovane di prospettiva Pietro Bellomo del 2003 e con il difensore locale Angelo Gravina. Nonostante le tante difficoltà scenderemo in campo con il coltello fra i denti convinti di poter ben fronteggiare una delle big del torneo ottenendo un risultato positivo. La società nel frattempo ha già raggiunto l’accordo con quattro nuovi rinforzi e li annuncerà nei prossimi giorni”.

La gara si giocherà al “Kennedy” che per le norme anti Covid avrà una capienza limitata a 150 spettatori tutti muniti di Green Pass o certificato di tampone negativo delle ultime 48 ore. Il fischio d’inizio sarà alle ore 15.30 e a dirigere la gara sarà il signor Paolo Isoardi della sezione di Cuneo che sarà collaborato dai signori Francesco Contii di Enna e Giulio Sorace di Catania.

