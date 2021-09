Csen Ragusa avvia campagna di affiliazione 2021-2022

Il comitato provinciale Csen Ragusa ha avviato la campagna di affiliazione per la nuova stagione sportiva 2021-2022. Una stagione che, verosimilmente, sarà condizionata, anche se in parte, dall’emergenza sanitaria, così come è accaduto nel recente passato. “Ma stavolta – afferma il presidente provinciale dell’ente di promozione sportiva, Sergio Cassisi – abbiamo le armi per difenderci e cercheremo di usarle con l’obiettivo di dare un senso a questa ripartenza pure nell’ambito sportivo, nonostante le mille problematiche con cui ci si confronta. Ecco perché è importante affiliarsi con il Csen che, tra l’altro, in tutti i mesi caratterizzati dalla pandemia, è stato molto vicino ai propri associati”. Cassisi, poi, va giù duro nel ricordare che “è inutile affiliarsi a un ente di promozione sportiva che svende le tessere o regala l’affiliazione se poi non organizza su tutto il territorio nazionale attività sportiva, didattica, formativa e se non ha il personale per l’inserimento di quel poco che fa. Risparmiare – dice ancora Cassisi – per poi trovarsi sospesi o cancellati dal registro Coni, non è, dunque, un risparmio ma un danno enorme. Tra l’altro, noi ci muoviamo organizzando attività sportiva, attività didattica e attività formativa, tutte cose che il Csen regolarmente effettua. Ma non solo. Promuoviamo anche convegni fiscali gratuiti grazie al supporto che arriva da FiscoCsen. E c’è poi il vantaggio del tesseramento on line oltre a coperture assicurative reali. A livello provinciale, nonostante i problemi causati dalla pandemia, siamo riusciti, comunque, a mantenere elevato il numero delle iscrizioni. Purtroppo, c’è chi ha cessato la propria attività e auspichiamo, comunque, che queste risorse umane non si perdano e che si possano riconvertire con altri sodalizi sportivi. Noi cerchiamo di dare quanti più servizi concreti ai nostri associati. Ecco perché diventa fondamentale ripartire con il Csen”.

Salva