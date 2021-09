Vittoria. Ciclismo: bene Di Prima e Basile alla Coppa “Diddi”

Sono stati in grado di chiudere una delle gare più prestigiose del circuito nazionale dando prova, ancora una volta, delle proprie capacità. E se non è andata come previsto, è solo perché sono stati risucchiati dal gruppo e con il gruppo, infatti, hanno concluso la loro performance. Stiamo parlando di Elia Basile e Christian Di Prima dell’Asd Multicar Amarù che, domenica scorsa, hanno partecipato alla 73esima edizione della coppa Dino Diddi disputata in Toscana e che ha visto ai nastri di partenza i migliori corridori della categoria Allievi. “Anche i nostri ragazzi – afferma il presidente del sodalizio vittoriese – erano inseriti in questo contesto dando prova, sino alla fine, di potersi giocare le loro chances. Anche perché la gara ha avuto un andamento in qualche modo fluido, lineare ed è stata decisa soltanto nelle battute conclusive. Ai nostri è mancato lo sprint per potersela giocare. Ma, comunque, va bene così. E’ una esperienza importante, che merita di essere raccontata e che, soprattutto, farà crescere in maniera straordinaria i nostri atleti che puntano a diventare sempre più bravi e sempre più smaliziati soprattutto quando sono chiamati a confrontarsi con campioni provenienti da varie parti d’Italia e del resto d’Europa. Quindi, complimenti ad entrambi e grazie, come sempre, al nostro staff che riesce a garantire la partecipazione a tali eventi nella maniera più adeguata possibile”.

