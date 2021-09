L’evento solidale dell’Anffas di Modica

Vuoi sostenere Anffas Onlus Modica e i suoi progetti? Basta un aperitivo! Venerdì 24 settembre, dalle 19:30 in poi, presso “Fab Lab” (Villa Silla) si terrà un’ apericena solidale. Il ricavato sarà interamente destinato a sostenere i futuri impegni dell’associazione, a partire dall’ampliamento della nostra sede i cui locali sono già disponibili ma interamente da ristrutturare. Ci sarà musica live con Chiara Provvidenza ed il duo che la accompagnerà, e ovviamente, ci sarà tanto da degustare grazie alla massiccia partecipazione di sponsor sul territorio. I protagonisti saranno come sempre i ragazzi con disabilità del centro di Modica che si occuperanno del servizio e della preparazione. Il costo del biglietto è di 10 euro (senza limiti di consumazione) ed è possibile acquistarli o contattando l’associazione o la sera stessa dell’evento.

Ecco i contatti: Tel/fax: 0932/762877; email: info@anffasmodica.it; oppure direttamente in associazione, Circonvallazione Ortisiana n° 206 1/A, C/da Treppiedi o ancora scriverci sui nostri canali social (Fb e Twitter).

