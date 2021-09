Ciclismo. Coppa Dino Diddi, 3* Tela del Gsd Almo

La prestigiosa gara internazionale per Allievi Coppa Dino Diddi, giunta alla 73esima edizione, e che si è corsa domenica scorsa ad Agliana, nel Pistoiese, in Toscana, ha avuto un corridore ibleo come protagonista. Raffaele Tela del Gsd Almo 1966, infatti, è arrivato al terzo posto assoluto. Una grande soddisfazione per il sodalizio monterossano che ha partecipato anche con un altro atleta, Luca Brancato. Tela, reduce dalla vittoria della settimana precedente in Molise, ha dato fondo a tutte le proprie risorse per cercare di spuntare un altro risultato positivo. Era già in testa in occasione della prima salita, dopo i primi giri in pianura. Ha tirato il gruppo numeroso, circa duecento atleti con la presenza di numerosi nazionali di alcuni stati europei oltre ai componenti delle varie rappresentative regionali provenienti da vari territori italiani. “Insomma –commenta Giuseppe D’Aquila – erano presenti i più forti allievi del panorama nazionale e non solo. E Tela si è subito riscoperto protagonista sin dalle prime battute. Davvero una bella soddisfazione vederlo inserito nel novero dei cinque corridori che hanno animato la fuga che ha caratterizzato le battute conclusive della kermesse. E’ stato ripreso proprio durante l’ultimo chilometro, quando ha cercato di uscire da questa fuga, aumentando la pedalata e dando vita a una leggera progressione. Aveva conquistato un leggero vantaggio sugli inseguitori, una trentina di metri circa ma, purtroppo, è stato ripreso negli ultimi venti metri e si è dovuto accontentare, si fa per dire, della terza posizione. Ciò, ovviamente, non inficia minimamente la sua impresa visto che ha conquistato un piazzamento assolutamente onorevole che, non a caso, gli ha fatto ottenere i complimenti di tutti i tecnici del settore”. Ma non solo. Il Gsd Almo, infatti, rappresentato da Giuseppe D’Aquila, ha ottenuto la coppa come società per la performance più rilevante. “Grazie ai riconoscimenti ricevuti – continua D’Aquila – ci prepariamo, adesso, a un altro evento di assoluto rilievo con la Coppa D’Oro che si terrà domenica prossima a Borgo Valsugana, vale a dire la gara per eccellenza, la più importante dell’anno per gli allievi. Speriamo di continuare a fare bene”.

