Il ragusano Mario Filetti all’Icon Livigno Extreme Triathlon

C’era anche un ragusano, ed è la seconda volta che partecipa, all’Icon Livigno Xtreme triathlon, attualmente la gara più estrema al mondo, tenutasi venerdì scorso. L’atleta Mario Filetti è stato tra i protagonisti di questa quinta edizione, di ritorno dopo un anno di assenza a causa della pandemia. “Ho preso parte a un viaggio – afferma l’atleta ibleo – per accarezzare i limiti umani. Mai come in questo caso la parola Extreme è stata scelta in maniera appropriata. Ho disputato, assieme agli altri compagni di avventura della mia squadra Mtb Modica Triathlon (Fabrizio Carbonaro, Raffaele Calvo, Cristian Di Giorgi, Filippo Firullo, Carlo Blandino), una gara che non è una gara, ma un’esperienza lunga 18 ore, interminabili e forse inspiegabili per chi segue l’evento dall’esterno. Ma per chi sta percorrendo ogni centimetro di percorso, c’è solo una spiegazione interiore alla scelta che ha fatto di mettersi alla prova con se stesso. Solo così si può tagliare quel traguardo”. La partenza in acqua gelida alle 5 del mattino e per 4 km ci si trova immersi in una dimensione buia, poi 195 km di bici attraverso le Alpi italiane e svizzere con un dislivello di 5000 metri e per finire una maratona di 42 km di trail, di cui gli ultimi 10 con mille metri di dislivello, fino ad arrivare a Carosello 3000. A rendere tutto più estremo anche la pioggia fredda. L’atleta ragusano ha chiuso la gara con un tempo di 17 ore e 43 minuti, migliorando il tempo personale dell’edizione 2019. “Grazie alla mia determinazione – continua Filetti – al mio supporter Riccardo Sorba sempre al mio fianco durante la gara, sono riuscito a portare al termine questa sfida. Ringrazio inoltre il mio coach di nuoto, Marcello Digiacomo, tutti i ragazzi del gruppo Living Bike di Ragusa, il mio massaggiatore sportivo Gianni Puglisi, la mia squadra Mtb Bike Triathlon, grazie al mio sponsor Spot e grazie al mio partner tecnico Samer Sport, ma soprattutto grazie a mia moglie Barbara, la mia prima sostenitrice, sempre al mio fianco e sempre presente alla partenza e all’arrivo in ogni mia gara”. Per Mario Filetti, ci sarà una nuova sfida da affrontare, in quanto ha vinto la slot per partecipare il 6 agosto 2022 al Norseman Xtreme Triathlon che si terrà nei fiordi norvegesi, la gara più prestigiosa del circuito mondiale Xtri.

