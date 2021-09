Lorefice(M5S): Scuole, oltre un milione di euro alla provincia di Ragusa

“Sono molto soddisfatta che diversi Comuni della provincia di Ragusa e il Libero Consorzio Comunale potranno beneficiare delle risorse messe a disposizione del Ministero dell’istruzione con l’Avviso pubblico da 270 milioni di euro destinati agli Enti locali per lavori di edilizia leggera e affitti di spazi per la didattica, in vista dell’inizio dell’anno scolastico 2021-2022.” Lo riferisce la presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, Marialucia Lorefice (m5s), che precisa “Le graduatorie recentemente pubblicate dal Ministero dell’Istruzione si riferiscono al bando aperto dal 6 al 13 agosto; con le risorse stanziate si interviene su una popolazione scolastica di 806.233 studentesse e studenti, che corrispondono a circa 38.000 classi.

Guardando al dettaglio del nostro territorio, – spiega la presidente – per l’affitto di locali e le relative spese di conduzione sono stati assegnati 60.000 euro al Libero Consorzio Comunale di Ragusa, 33.600 euro ad Acate e 35.380 euro a Vittoria; per il noleggio di strutture modulari temporanee a uso didattico sono stati assegnati 60.000 euro al Libero Consorzio Comunale di Ragusa, 73.600 euro ad Acate e 100.000 euro a Santa Croce Camerina; per i lavori di messa in sicurezza e adeguamento degli spazi e delle aule sono stati assegnati 200.000 euro al Libero Consorzio Comunale di Ragusa, 200.000 euro a Comiso, 73.200 euro ad Acate e 200.000 euro a Santa Croce Camerina.

Attraverso questi interventi ci auguriamo che l’avvio del nuovo anno scolastico possa riprendere in presenza e in sicurezza, nell’interesse dei nostri studenti, che tanto hanno sofferto le conseguenze della pandemia.

I fondi sono stati distribuiti dal Ministero tenendo conto, in via prioritaria, della quantità di alunni presenti nei Comuni e, per la prima volta, delle classi numerose.

Ringrazio il Governo per questo costante impegno per garantire il diritto allo studio dei nostri bambini e ragazzi.” Conclude Lorefice

Salva