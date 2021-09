Covid: scende il numero dei contagi in provincia

Continua a scendere il numero delle unità positive in provincia di Ragusa. Dopo il picco raggiunto nelle ultime settimane la curva riprende il trend opposto anche se Vittoria e Comiso (in zona arancione fino al 14 settembre) continuano a mantenere numeri molto più alti rispetto alle altre città iblee. A Modica e Pozzallo, dove nelle ultime settimane il numero dei positivi era in aumento, si registra un vertiginoso calo delle unità in isolamento domiciliare. Non si può dire lo stesso per Ispica, dove i positivi sono in leggero aumento. A conti fatti nel Ragusano ci sono oggi 2.105 casi di positività complessivi, di cui 1.990 in isolamento domiciliare. Nelle ultime 48 ore le persone decedute sono 5.

Ecco i numeri dei casi noti di positività al Covid 19 attualmente in isolamento domiciliare, suddivisi per comune:

• Acate 29

• Chiaramonte G. 50

• Comiso 364

• Giarratana 4

• Ispica 75

• Modica 129

• Monterosso Almo 0

• Pozzallo 57

• Ragusa 279

• Santa Croce Camerina 36

• Scicli 92

• Vittoria 875

Sono in tutto 90 le persone ricoverate nei vari ospedali della provincia iblea. Cinquantadue

le persone ricoverate al Giovanni Paolo II di Ragusa (di cui 9 le persone in terapia intensiva). All’ospedale Maggiore di Modica ci sono 9 persone in Malattie infettive. Situazione pesante all’ospedale Guzzardi di Vittoria, dove ci sono 29 persone in area Covid.

