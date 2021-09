Gravissimo incidente stradale autonomo sulla Ragusa-Mare. Una giovane motociclista che viaggiava in direzione Marina di Ragusa, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo sbandando e rotolando sull’asfalto. I primi soccorsi sono stati prestati da alcuni automobilisti di passaggio, che hanno allertato i carabinieri e il 118 . Sul posti è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso,

fonte Franco Assenza

Salva