Pele’, rimosso tumore al colon

Il tre volte campione del mondo brasiliano Edson Arantes do Nascimento, alias, Pelé, ricoverato da una settimana all’ Albert Einstein di San Paolo, è stato operato per rimuovere un tumore al colon. Pele, 80 anni, ha riferito una settimana fa di essere stato ricoverato in un ospedale per eseguire una serie di test di routine, rinviati a causa della pandemia di Covid-19, aggiungendo di trovarsi in buona salute. Ora dopo l’intervento chirurgico è stato costretto a correggere la sua versione iniziale, anche se non si conoscono le cause esatte che lo hanno costretto al ricovero in ospedale.

Salva