Coppa. Santa Croce calcio, doppia sconfitta. E ora campionato

Il Santa Croce calcio esce dalla Coppa con la doppia sconfitta contro il forte Città di Siracusa, ma, in casa biancazzurra per quello che si è visto nei centottanta minuti si è abbastanza fiduciosi. Domenica al “De Simone” la squadra di lucenti ha retto solo nella prima frazione, poi, dopo aver subito tre infortuni importanti (Rodriguez, Voi e Cavone) ha dovuto arrendersi ai più quotati avversari. Una vera sfortuna quella accorsa alla squadra di Lucenti che nell’arco di quindici minuti ha dovuto rinunciare a tre pedine importanti che hanno condizionato l’andamento della gara. a preoccupare soprattutto le defezioni dei due centrali difensivi (Rodriguez e Voi) usciti malconci dal terreno di gioco e in forte dubbio per la gara d’esordio in campionato di domenica prossima. Il Cigno era partito bene e già nei primi minuti aveva messo in difficoltà i padroni di casa, non concedendo grandi spazi. Il rientro nella mediana di capitan Iozzia ha dato ordine al gioco biancazzurro e nei primi minuti la squadra di Lucenti si era procurato alcune occasioni limpide. Nonostante ciò, da un mancato fallo netto non segnalato su Leone, partiva un contropiede che non lasciava scampo a Cavone e segnava il vantaggio per i locali. Nell’azione s’infortunava il centrale Rodriguez che era sostituito dal neo acquisto Voi, ma, la sfortuna si accaniva ancora sulla squadra biancazzurra e dieci minuti dopo lo stesso Voi era costretto a issare bandiera bianca per un risentimento muscolare. Il Santa Croce non subiva il colpo e riprendeva il suo gioco, mantenendo il risultato fino alla fine della frazione. Nella ripresa, al Siracusa veniva assegnato un dubbio rigore per un presunto fallo di Cavone du un attaccante locale, ma il portierone biancazzurro parava la massima punizione con un balzo felino. Pochi minuti dopo lo stesso Cavone usciva per infortunio e il Santa Croce con ben sei under in campo mostrava il fianco agli avversari. Così, a causa di un errore difensivo i locali raddoppiavano e addirittura triplicavano con un tiro micidiale dai trenta metri sul quale il giovanissimo Alvani non poteva far nulla. Il “Cigno” non si disuniva e trovava la prima rete ufficiale della stagione con una bella giocata di D’Agosta che serviva un delizioso pallone ad Arena che incuneatosi in area avversaria, superava il portiere locale. La gara finiva così, ma, in casa Santa Croce non si facevano drammi, anzi, si guardava con fiducia all’esordio in campionato che avverrà domenica prossima.

“Per quarantacinque minuti ho visto una squadra compatta che non ha concesso molto al Siracusa. – commenta Gaetano Lucenti – Noi sappiamo quali sono i nostri limiti, sia a livello tecnico, sia a livello numerico e stiamo lavorando per migliorare sotto questi aspetti. Dopo alcune situazione sfortunate per noi, vedi i tre infortuni di Rodriguez, Voi e Cavone nei primi quindici minuti, abbiamo dovuto fare di necessità virtù, giocando con altri tre under che, in ogni caso. hanno fatto quello che gli ho chiesto. Sicuramente, vedo il bicchiere mezzo pieno, in base all’organico che attualmente ho a disposizione, ma adesso andremo in contro a delle criticità legate al recupero degli infortunati che impongono un rimpinguamento della rosa dei giocatori. La base della squadra è solida, ma dobbiamo migliorare in alcuni reparti che sono tutt’ora scoperti. Attendiamo adesso la stesura dei calendari e con fiducia lavoreremo in settimana per preparare al meglio l’esordio in campionato”.

Salva