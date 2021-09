Calcio. Il Modica batte il Pro Ragusa e accede al secondo turno di Coppa

Il Modica Calcio batte il Pro Ragusa 3 – 0 nella gara di ritorno di Coppa Italia Promozione dopo aver vinto 4-1 al Selvaggio sette giorni fa e accede al secondo turno. La gara, disputata al Vincenzo Barone, sì è sbloccata al 26° grazie alla prima rete messa a segno da Simone Drago. Al 5° della ripresa un eurogol di Ebrima Kebbeh ha fatto nuovamente esultare il pubblico presente sugli spalti. A chiudere le marcature sempre per le fila rossoblu Salvo Novello al 62°. Adesso si è in attesa della pubblicazione dei calendari per l’avvio della stagione domenica prossima

