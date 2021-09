Ragusa, carenze Ufficio tecnico. Giuffrida risponde a Chiavola

“La disponibilità di bonus edilizi e la convinta ripresa economica a cui stiamo assistendo anche nella nostra città, – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici del comune di Ragusa Gianni Giuffrida – ha generato un notevole aumento delle pratiche presentate al nostro Ufficio tecnico. Un fenomeno certamente positivo, ma che al momento non è stato ancora bilanciato dagli effetti del cosiddetto Concorso Sud, il bando voluto dal Ministero della Funzione pubblica per il reclutamento di giovani professionisti all’interno della Pubblica Amministrazione.

Nonostante due dei quattro tecnici assunti negli ultimi due anni siano stati inseriti proprio nel settore Edilizia privata dell’Ufficio tecnico, il Comune di Ragusa nell’impossibilità di assumere ulteriori professionisti (ricordo che anche la mobilità da altri Enti invocata dal consigliere Chiavola è di fatto un’assunzione), sta cercando di rimediare nella maniera più tempestiva possibile e nei limiti di ciò che consente la burocrazia. La cronica carenza di personale è purtroppo una criticità che negli ultimi anni attanaglia numerosi Enti.

Con il trasferimento di personale da altri uffici (che non risolve ma “sposta” il problema) e la verifica della possibilità di affidare incarichi esterni, contiamo di limitare una criticità che, ne siamo ben consapevoli, rischia paradossalmente di rallentare proprio quella stessa ripartenza economica”.

