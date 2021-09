Approvazione importante del Consiglio Comunale di Ispica

È stata approvata al Consiglio Comunale di Ispica martedì sera la Convenzione per la gestione, in forma associata, dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari distrettuali, contemplante il piano degli interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà.

Ogni comune del Distretto aderente si impegna così a rafforzare gli uffici del servizio sociale professionale e del Segretariato Sociale, quale presidio di prossimità e punto di interlocuzione dei cittadini per tutte le problematiche che attengono alle fragilità delle famiglie.

Tale Convenzione è un atto importante per la programmazione futura che consentirà di avere un occhio attento alle problematiche sociali.

Dispiace che nessuno della minoranza abbia partecipato, vista la delicatezza ed importanza dell’atto posto al vaglio del Consiglio.

Salva