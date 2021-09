Monterosso Almo. Inaudita violenza contro il proprio cane

Bruto contro il proprio cane. Immagini sconvolgenti quelle mostrate da Enrico Rizzi, l’influenzer di Trapani che lotta contro i maltrattamenti di animali, effettuate a Monterosso Almo. “Ho inteso mostrare all’Italia intera ed al Governo la violenza inaudita sul povero cane da parte del proprietario, con l’animale legato in veranda ad una catena”. Sono stati alcuni cittadini monterossani a segnalare a Rizzi la situazione e a farlo intervenire. Il giovane ha presentato denuncia ai carabinieri dopo avere immortalato le immagini della violenza con ripetute e fortissime bastonate tra le urla strazianti dell’animale e calci fino a farlo rotolare giù dalle scale. “Il mio è un grido d’allarme all’attuale classe politica affinché intervenga immediatamente per punire in maniera più dura questi crimini efferati sugli animali: nel frattempo corro a salvare questa povera anima innocente che non può aspettare un solo minuto di più”. Rizzi, infatti, ha numerosi contatti con le forze dell’ordine nel proprio network e grazie alle sue video-denunce sono tanti i balordi che riesce a far denunciare ogni anno. Una volta che ho ricevuto le segnalazioni, mi sono messo in auto e sono venuto a Monterosso Almo. Questa persona, oltre agli atti barbari e incivili, ha commesso un reato”.

Rizzi ha denunciato l’uomo di Monterosso Almo, mentre il cane è stato sequestrato.