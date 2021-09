Modica, è deceduto l’avvocato Nino Galfo

Si è spento stamattina l’avvocato Nino Galfo. Va via un decano del Foro di Ragusa, prima di Modica, dove ha lasciato un vuoto immenso. Uomo di cultura e di immensa disponibilità, è stato un professionista serio, apprezzato e preparato. Per diversi anni aveva insegnato Diritto presso l’Istituto Agrario “Principi Grimaldi”. Lo scorso anno aveva “subito” in silenzio la morte della figlia-collega Roberta. I funerali si svolgeranno giovedì, alle 16, nella Chiesa di Santa Maria di Betlem.

Al figlio Ignazio e alla famiglia le sentite condoglianze della redazione.

