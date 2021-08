Il Club Calcio Vittoria annuncia tre nuovi acquisti.

Alessandro Colletta, classe 2003, catanese, esterno basso destro; Sheriffo Camarà, gambiano, attaccante, classe 2000; Mohammed Jammeh, gambiano, classe 2001.

Il curriculum del primo parla da sé: presenze in serie D col Troina e in Eccellenza con l’Atletico Catania. Le reti di Camara’ sono state le protagoniste della vittoriosa cavalcata del Chiaramonte, che è valsa la conquista della Promozione per la formazione iblea. Ex Sporting Licodia Eubea, per due stagioni Camarà fa della velocità, nell’uno contro uno, la sua dote principale.

Jammed è un centrocampista di qualità dotato di una grande potenza. Ha militato nel campionato di Eccellenza Siculo e l’anno scorso l’esperienza al Pro Ragusa.

“Le promesse si mantengono. Avevamo promesso nuovi arrivi, e finalmente li possiamo annunciare- le parole del Vicepresidente Tidona- “Si tratta di acquisti importanti che daranno alla squadra velocità e lo sprint giusto. Il Mister Mazzullo insieme al Direttore Generale Barravecchia sono a lavoro per altri colpi di mercato. Siamo nella fase iniziale, da oggi inizia la stagione biancorossa”.

