Pozzallo. Il sindaco sprona la Regione per i vaccini

“L’unica strada percorribile per sconfiggere il virus è quella del tracciamento e dell’immunizzazione. Non occorrono grandi capacità scientifiche per capire che ci si deve muovere nella direzione di eseguire più tamponi possibili ed aumentare il numero dei vaccinati”. Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, è chiaro sulla situazione Covid, rilevano viepiù che per quanto riguarda i tamponi, in Sicilia il numero è ancora troppo basso, basti pensare che il Veneto, che è la Regione al secondo posto per numero di casi positivi, ne esegue il doppio rispetto alla Sicilia, pur avendo un numero uguale o addirittura più basso di abitanti rispetto alla Sicilia. “Per quanto riguarda i vaccini – dice – , occorre istituire centri vaccinali fissi in tutti i Comuni, anche in quelli più piccoli, purtroppo a tutt’oggi, c’è ancora molta gente che non ha la possibilità di spostarsi a chilometri di distanza per poterlo eseguire. Non si comprende perché in tutti i comuni è possibile vaccinarsi contro le malattie esantematiche e non è possibile vaccinarsi contro il COVID.

È questo l’unico modo per evitare la diffusione del contagio e combattere una pandemia insidiosa è terribile”.