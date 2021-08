Marina di Ragusa. Fiamme in azienda agricola. Cause sconosciute

Incendio in all’interno di un’azienda di Marina di Ragusa. Sono andati distrutti circa 50 rotoli di plastica, ancora nuova, pronta per le serre, oltre ad alcune pedane con della rete in materiale plastico utilizzato nelle serre oltre ad altre pedane con delle cassette in plastica. I Vigili del fuoco del distaccamento di Ragusa hanno prontamente provveduto a contenere le fiamme tramite liquido schiumogeno, per tentare di limitare i danni. Le cause dell’incendio sono ancora in via di accertamento.

Salva