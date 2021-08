Il Vescovo da il via ai festeggiamenti patronali di Monterosso

Una grande accoglienza quella che la comunità di Monterosso Almo ha riservato al nuovo vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, in occasione della giornata che ha dato il via alle celebrazioni in onore del patrono San Giovanni Battista. Ieri pomeriggio, alle 19, il vescovo è stato accolto in piazza San Giovanni dall’arciprete Giuseppe Antoci, dal sindaco Salvatore Pagano e dal diacono Giovanni Agostini oltre che dagli altri rappresentanti delle istituzioni civili e militari locali. Il primo cittadino ha poi donato lo stemma della città al presule. Nel corso del suo intervento Pagano ha posto l’accento sull’abbraccio collettivo che tutta la comunità monterossana ha assicurato al nuovo pastore della diocesi di Ragusa. Il vescovo ha, poi, ringraziato tutti per l’attenzione auspicando la ripresa dopo il periodo difficile che stiamo vivendo. “Ripresa che non deve essere solo economica e sociale – ma che deve caratterizzare anche la possibilità di una speranza collettiva. L’auspicio di tutti deve essere quello che un futuro migliore è possibile. E ciò può accadere solo se ciascuno di noi fa la propria parte, anche nel proprio piccolo”. Monsignor La Placa ha detto di essere contento di avere avuto per la prima volta la possibilità di visitare Monterosso Almo, ha celebrato la funzione religiosa che di fatto ha dato il via al novenario che inizia da quest’oggi e andrà avanti sino al 4 settembre.

