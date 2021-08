Comiso. Sospensione voli Alitalia. Soaco a lavoro con Enac

Alla luce dell’annunciata sospensione, a partire dal prossimo 15 ottobre, dei voli Alitalia in favore del subentro della compagnia ITA, i vertici di Soaco sono già in contatto con Enac, da cui hanno ricevuto rassicurazioni riguardo alla possibilità di individuare un’immediata soluzione per garantire la continuità territoriale.

«Come si ricorderà – commentano il presidente e l’amministratore delegato di Soaco Giuseppe Mistretta e Rosario Dibennardo – Alitalia è il vettore che si è aggiudicato il bando per la continuità territoriale da e per l’aeroporto di Comiso sulle rotte che ci collegano a Roma e Milano. Ci teniamo ad informare sin d’ora con la massima trasparenza i passeggeri siciliani rispetto al fatto che la continuità sarà assicurata anche dopo la cessazione dei voli. I vertici Enac ci hanno già garantito che individueranno nei prossimi giorni le modalità migliori per attivare una procedura d’urgenza»

