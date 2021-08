Campus su Discipline bionaturali, presente anche Csen Ragusa

Una delegazione della provincia di Ragusa parteciperà, dal 3 al 5 settembre, ad Aci Castello, in provincia di Catania, al campus nazionale discipline bionaturali promosso dal Csen e organizzato dalla responsabile nazionale delle Dbn (Discipline bio naturali) Ornella Mauro, che è anche presidente Csen Catania. A guidare la delegazione iblea ci sarà anche il responsabile provinciale del settore Dbn Gianni Cassisi. “Le scienze olistiche – spiega il presidente del comitato provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi – sono in continua evoluzione. Anche sul nostro territorio, l’apprezzamento è in costante ascesa. Significa, però, che è necessario formare al meglio gli istruttori e fare affidamento su tecniche adeguate, in grado di interagire nella maniera migliore con gli assistiti. Da venerdì 3 ci sarà, dunque, la possibilità di apprendere dettami sullo Shiatsu piuttosto che sul massaggio Mtd Stevit, sul massaggio post gara piuttosto che sul potere curativo delle piante. E, ancora, focus su Ayurveda, Raja Yoga, raga, danza del ventre per il benessere femminile, massaggio decontratturante posturale mtd gds. Insomma, ce n’è quanto basta per riuscire ad approfondire nella maniera dovuta alcuni aspetti delle scienze olistiche”. Per informazioni e per partecipare ci si può rivolgere al comitato provinciale Csen Ragusa cliccando sul sito www.csenragusa.it o sulla pagina Facebook Csen Ragusa.

Salva