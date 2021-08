Ragusa. Aperto il cantiere del sentiero della latomie

“I carrettieri che a forza di braccia e di mulo trasportarono la pietra necessaria a ricostruire e poi espandere Ragusa utilizzavano il sentiero che va dalle latomie di Cava Gonfalone fino a a ridosso delle attuali scuole di via Marsala, dove stamani hanno preso avvio i lavori di recupero di questo antico percorso.

Dopo quello che va dal santuario di Santa Maria delle Grazie fino al cimitero, che sarà aperto per la Commemorazione dei defunti nell’ambito di un dedicato finanziamento europeo a regia regionale – afferma il sindaco Peppe Cassì – prende avvio quindi un altro intervento per restituire ai ragusani un pezzo della loro storia e offrire ai turisti straordinarie vie di accesso alle nostre bellezze.“

Salva