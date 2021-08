Autogiro ibleo, le prime due prove di abilità sabato 4 settembre

Si avvicina, sempre più, il momento del ritorno. Dopo un anno e mezzo di sospensione di ogni attività a causa della pandemia, l’Autogiro della provincia di Ragusa, la manifestazione motoristica promossa dal Veteran car club ibleo, celebrerà la propria XXV edizione. L’appuntamento è fissato per sabato 4 e domenica 5 settembre. Ecco il programma della prima giornata. Dalle 10,30 alle 12,30 ci sarà l’accoglienza dei partecipanti e le verifiche tecniche a Poggio del sole hotel sulla strada provinciale Ragusa mare. Alle 13 il pranzo in hotel. Alle 16 la partenza dell’Autogiro e alle 16,30 la prima prova speciale che avrà come cornice il piazzale 8 marzo in zona Selvaggio in cui, a Ragusa, si svolge il mercato del mercoledì. Subito dopo la prova speciale, la carovana di auto, piloti e passeggeri si sposterà a Chiaramonte Gulfi dove, alle 17, è in programma la visita guidata per conoscere da vicino le bellezze del centro montano. Alle 20 è fissata la cena al ristorante Majore. Alle 21,30 la prova speciale, la seconda delle tre in programma, e il rientro libero in hotel. Il comitato organizzatore invita i partecipanti ad osservare le norme nazionali per contrastare il Covid 19 e ad essere muniti di Green Pass.

