A Ragusa la Festa dell’Unità Regionale del PD

Prenderà il via giovedì pomeriggio, alle 18, presso la Rotonda sul mare a Marina di Ragusa, la Festa dell’Unità Regionale organizzata dal Partito Democratico siciliano. A introdurre i lavori della manifestazione, che si svolgerà in contemporanea anche alla Terrazza del Porto e presso la sala della Delegazione Comunale in via Benedetto Brin, saranno i “padroni di casa” Peppe Calabrese e Lino Giaquinta, rispettivamente segretario cittadino e segretario provinciale del PD.

“Il Partito Democratico di Ragusa è onorato di poter ospitare la Festa dell’Unità Regionale nella nostra bellissima frazione rivierasca – dichiara Calabrese – e crediamo che la scelta fatta dai vertici siciliani del partito serva a premiare l’impegno politico dei democratici iblei, sempre in prima linea in tutte le battaglie che il PD affronta, che si vinca o si perda. Impegno testimoniato dal lavoro di squadra del gruppo dirigente congiuntamente al nostro parlamentare regionale on. Dipasquale, non solo nel comune capoluogo di provincia. Saranno due giorni intensi, pieni di appuntamenti dai temi di spessore, con ospiti di rilievo come gli ex ministri Paola De Micheli, Francesco Boccia e Peppe Provenzano, quest’ultimo vice segretario nazionale del PD. Marina di Ragusa sarà al centro dell’attenzione da parte delle testate giornalistiche regionali. Dai dibattiti che si svilupperanno nei diversi tavoli di confronto, ben sette al giorno, il Partito Democratico siciliano traccerà la linea d’azione per il futuro, si preparerà ai prossimi appuntamenti elettorali, metterà a punto le proprie strategie e la forma del partito stesso”.

“Due giorni di appuntamenti rivolti non solo ai tesserati del PD – conclude Calabrese – ma a chiunque, con lo scopo di portare ognuno il nostro contributo di idee alla crescita del partito. Per questo invito tutti a partecipare e a far girare la locandina che già da qualche giorno circola sui social network”.

